Иркутская область – на третьем месте по числу болельщиков на ЧМ-2018

Иркутская область стала третьей по числу болельщиков в рейтинге регионов, которые были представлены на трибунах ЧМ по футболу-2018, сообщает РБК. Первое место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.

Четвертое и пятое места заняли Казань и Краснодар. Говоря о численности болельщиков на Чемпионате мира по футболу-2018, следует отметить, что Иркутская область достаточно удалена от центральной части России, где проходили матчи. Ожидания фанатов были оправданы российской командой, которая вышла в одну четвертую финала чемпионата. В составе национальной команды играли и побеждали уроженец Братска Федор Кудряшов, иркутянин Роман Зобнин и улан-удэнец Владимир Гранат.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14-го июня по 15-е июля.