Новости

Иркутская область – на третьем месте по числу болельщиков на ЧМ-2018

19 июля 2018

Иркутская область стала третьей по числу болельщиков в рейтинге регионов, которые были представлены на трибунах ЧМ по футболу-2018, сообщает РБК. Первое место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.

Читайте также:

ВТБ: на ЧМ-2018 болельщики потратили 100 млрд рублей
18 июля 2018
Футбол оплатил счет. Рестораны заработали на болельщиках
18 июля 2018

Четвертое и пятое места заняли Казань и Краснодар. Говоря о численности болельщиков на Чемпионате мира по футболу-2018, следует отметить, что Иркутская область достаточно удалена от центральной части России, где проходили матчи. Ожидания фанатов были оправданы российской командой, которая вышла в одну четвертую финала чемпионата. В составе национальной команды играли и побеждали уроженец Братска Федор Кудряшов, иркутянин Роман Зобнин и улан-удэнец Владимир Гранат.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14-го июня по 15-е июля.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "ЧМ-2018: спорт и деньги":
Все материалы сюжета (39)


Реклама на сайте

"Другое измерение". Выставка Даши Намдакова в Иркутске
Лондон – Иркутск: мировая премьера новой коллекции Даши Намдакова прошла в галерее Бронштейна
«И вдруг пошла пруха». 10 цитат Даши Намдакова – бурятского художника с мировым именем
Бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение» пройдет 19 июля в галерее Бронштейна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании