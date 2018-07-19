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Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны

19 июля 2018

ВТБ Лизинг провел исследование, какие автомобили предприниматели предпочитали брать в лизинг в первом полугодии 2018 года.

Так, на транспортные средства с автоматической коробкой передач пришлось 60% от общего количества легковых автомобилей, переданных компанией ВТБ Лизинг. Среди клиентов наибольшей популярностью пользовались автомобили производителей из Европы, стран СНГ, Кореи и Японии. Их доля составила 33%, 24%, 20% и 20% соответственно. Большинство предпринимателей отдали предпочтение седанам (40%), а также внедорожникам (31%) и универсалам (18%).

Значимая часть сделок (70%) реализована с автомобилями мощностью до 150 л.с.

На 1 июля 2018 года в портфеле компании ВТБ Лизинг находилось 50 тысяч транспортных средств, из них легковых автомобилей - 52%.


/ СИА /
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