Солид Банк предлагает кредит на ремонт и строительство, а также покупку земли

С 18 июля в АО «Солид Банк» действует кредитное предложение для частных клиентов на покупку земли, загородных домов, а также на ремонт объектов недвижимости и благоустройство участков.



Кредит «Партнерский» можно оформить на сумму от 200 000 до 7 000 000 руб., на срок от 13 месяцев до 7 лет. Ставка по данному кредиту – от 9,99% годовых.*



Кредит «Партнерский» выдается на следующие цели:



• Покупка земельного участка

• Покупка загородной недвижимости

• Строительство и ремонт загородной недвижимости

• Ремонт квартир

• Подведение коммуникаций на участок, бурение скважин и т.д.

• Прочие работы по благоустройству земельных участков



Преимуществом данного кредита является отсутствие обеспечения (залога и поручителей) при сумме до 1 500 000 руб.

Банк приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в сфере строительства загородных домов, ремонта, продаже земель под ИЖС, а также прочие компании, предоставляющие услуги по отделке, благоустройству квартир, объектов загородной недвижимости, земельных участков.



Для аккредитации банком компании необходимо предоставить ИНН, ОГРН и выписку ЕГРЮЛ на адрес bank@solidbank.ru (в теме письма указать «Аккредитация».