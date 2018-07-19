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Солид Банк предлагает кредит на ремонт и строительство, а также покупку земли

19 июля 2018

С 18 июля в АО «Солид Банк» действует кредитное предложение для частных клиентов на покупку земли, загородных домов, а также на ремонт объектов недвижимости и благоустройство участков.

Кредит «Партнерский» можно оформить на сумму от 200 000 до 7 000 000 руб., на срок от 13 месяцев до 7 лет. Ставка по данному кредиту – от 9,99% годовых.*

Кредит «Партнерский» выдается на следующие цели:

• Покупка земельного участка
• Покупка загородной недвижимости
• Строительство и ремонт загородной недвижимости
• Ремонт квартир
• Подведение коммуникаций на участок, бурение скважин и т.д.
• Прочие работы по благоустройству земельных участков

Преимуществом данного кредита является отсутствие обеспечения (залога и поручителей) при сумме до 1 500 000 руб. 
Банк приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в сфере строительства загородных домов, ремонта, продаже земель под ИЖС, а также прочие компании, предоставляющие услуги по отделке, благоустройству квартир, объектов загородной недвижимости, земельных участков. 

Для аккредитации банком компании необходимо предоставить ИНН, ОГРН и выписку ЕГРЮЛ на адрес bank@solidbank.ru (в теме письма указать «Аккредитация».


/ СИА /
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