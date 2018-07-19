Солид Банк принял участие в круглом столе «Регулирование деятельности инвестиционных советников: текущие проблемы и поиски путей решения»

06 июля 2018 года АО «Солид Банк» принял участие в круглом столе «Регулирование деятельности инвестиционных советников: текущие проблемы и поиски путей решения». Круглый стол проводился СРО НФА совместно с Банком России и Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку.



Необходимость проведения заседания возникла в связи с вступлением 21.12.2018 года в силу Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», который вводит понятия деятельности по инвестиционному консультированию и инвестиционного советника.



В заседании приняли участие Первый заместитель Председателя Банка России Швецов С.А., заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В., Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Аксаков А.Г., Президент СРО НФА, другие представителя Банка России, профильных СРО и профессионального сообщества.



Участники круглого стола обсудили нормы вступающего в силу Федерального закона. Основной целью создания данного закона является стандартизация деятельности инвестиционных советников, обязательная аккредитация финансовых организаций и их сотрудников в качестве инвестиционных советников, что позволит защитить клиентов от недобросовестных финансовых консультантов, а также должно привести к развитию финансового рынка. В рамках законопроекта предполагается создание перечня квалификационных требований, предъявляемых к инвестиционным советникам, а также реестр инвестиционных советников. Необходимо на уровне стандартов определить перечень финансовых инструментов, подпадающих под действие данного закона. Участники круглого стола сошлись во мнении, что первоначально клиенту необходимо предложить пройти риск профилирование, на основании которого будет понятно, предложить ли клиенту услуги по доверительному управлению, брокерское обслуживание или направить на консультацию к инвестиционному советнику.

«Мы считаем, что вступление в силу данного закона приведет к развитию нового направления на финансовом рынке, повысит профессионализм финансовых консультантов, а также финансовую грамотность клиентов в области принятия инвестиционных решений. Регулирование деятельности финансовых советников позволит улучшить качество предоставляемых финансовых услуг, а также повлечет за собой обострение конкуренции за клиента» - прокомментировала мероприятие Юлия Волкова, руководитель отдела операций на денежных рынках АО «Солид Банк».



АО «Солид Банк» приветствует данную инициативу и планирует вступить в реестр финансовых консультантов.