Участники акции «Каникулы в Корее с Примсоцбанком» получили призы от НОТК

Примсоцбанк и Национальная Организация Туризма Кореи вручили призы участникам акции «Каникулы в Корее с Примсоцбанком», проводившейся с апреля по июнь 2018 года для держателей карт Примсоцбанк – S7 Priority.

Представители Примсоцбанка и НОТК определили победителей во время прямого эфира 5 июня 2018 года с помощью генератора случайных чисел. Помимо наличия карты с программой лояльности авиакомпании S7 Airlines, для участия в розыгрыше требовалось совершить транзакции на сумму не менее 1000 рублей.

Авиабилеты выиграли жительницы Артёма и Кавалерово: Анна Александровна и Юлия Анатольевна. На данный момент они определяются с датой своего путешествия.

«Победа в конкурсе Банка стала для меня приятной неожиданностью, - делится впечатлениями Анна, клиентка Примсоцбанка, – Осталось определиться с датой отпуска и отправиться в Корею. Спасибо Банку и НОТК за такую отличную акцию!»

Елена Юрьевна из Уссурийска выиграла сертификат на 10 тысяч рублей в корейском ресторане своего города. По информации от партнёров банка из НОТК, она уже получила сертификат и в скором времени сможет насладиться шедеврами национальной корейской кухни. Надежда Григорьевна из Дальнегорска, выигравшая второй сертификат, пожелала изменить свой приз и стала обладательницей чайного набора.

Помимо этого, 10 участников акции из Иркутска, Уссурийска, Артёма, Находки и Владивостока получили комплекты бизнес-сувениров – вручения проходили в офисах Примсоцбанка, наиболее удобных для победителей.

— Продукты банка должны быть не только удобными, полезными и выгодными для клиента. Ими должно быть интересно пользоваться, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Поэтому мы регулярно радуем держателей карт акциями и конкурсами. Так, до 31 августа наши клиенты могут получить более 8500 бонусных миль в рамках акции «Волшебные мили».

Подробные условия акции «Волшебные мили» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте Банка, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.