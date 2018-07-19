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«Онлайн бронирование расчетного счета» — новый сервис на рынке банковских услуг от Дальневосточного банка

19 июля 2018

Услуга резервирования расчетного счета онлайн позволяет сэкономить время и делает удобнее процедуру его открытия.

Люди бизнеса знают цену времени и дорожат каждой минутой: порой, от оперативной работы зависит успех сделки или подписание договора.

Онлайн бронирование расчетного счета позволяет юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой, получить номер расчетного счета в валюте РФ в любое время, не выходя из дома или офиса. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте Дальневосточного банка, оставить контактные данные и выбрать наиболее удобный для ведения счета офис банка. Забронированный счет можено открыть в течение 30 календарных дней с даты бронирования, при условии положительного результата рассмотрения комплекта документов, необходимых для его открытия. После этого на указанный в заявлении адрес электронной почты клиенту поступает информация о реквизитах забронированного счета.

Пользуйтесь новой услугой «Онлайн бронирование расчетного счета» и экономьте свое время!

Подробнее — в разделе «Корпоративным клиентам». Телефон Информационного центра: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).


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