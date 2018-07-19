ВТБ кредитует ГК «Строительный двор» на сумму 1 млрд рублей

ВТБ в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с компанией ООО «Строительный двор Тюмень»на общую сумму 1 млрд рублей сроком на три года.

Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Сотрудничество ВТБ и ГК «Строительный двор» развивается с 2012 года.

«ВТБ уже не первый год оказывает финансовую поддержку ГК „Строительный двор“, что дает возможность предприятию стабильно работать, удовлетворяя спрос на рынке стройматериалов не только на Урале, но и в других регионах России. Надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться и позволит компании и далее выполнять все свои текущие и перспективные планы по развитию», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Cправка:

ГК «Строительный Двор» является одним из основных игроков на рынке оптово-розничной торговли строительными и отделочными материалами федерального масштаба в Тюмени и других городах (Сургут, Пермь, Екатеринбург, Москва) и входит в топ-10 компаний рынка Do-It-Yourself (DIY) России.

На данный момент группа представлена тремя брендами — «Строительный Двор», «Теплоотдача», «Половик».