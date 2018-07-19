В Азиатско-Тихоокеанском банке можно оформить «Военную ипотеку»

28 июня 2018 года. Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад с выгодными условиями «Даешь 7:5».

Участники накопительно-ипотечной системы (НИС) получили возможность на оформление жилищного займа под 9% годовых.

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает программу, предназначенную для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), имеющих право на получение целевого жилищного займа. Сумма ипотечного кредита от 500 тысяч рублей до 2,486 миллиона рублей. Срок кредита от 36 месяцев. При этом срок кредитования должен соответствует сроку, на который заемщику будет предоставлен целевой жилищный заем согласно свидетельству о праве участника (НИС).

Первоначальный взнос от 20 %, который может состоять из собственных средств заемщика и/или средств целевого жилищного займа (ЦСЖ). Сумма ЦЖЗ, перечисляемая в счет оплаты первоначального взноса не ограничена при условии открытия заемщиком счета для перечисления средств в Связь-Банке, банке ВТБ, Сбербанке, Российском Капитале или в Газпромбанке. В иных случаях сумма не может превышать 1,4 миллиона рублей.

После регистрации права собственности на квартиру осуществляется имущественное страхование (страхование риска повреждения и утраты предмета залога). Кроме того, по желанию заемщика может быть оформлено личное и титульное страхование.

Более подробную информацию можно получить на сайте или позвонив по телефону: 8 -800-100-1-321.