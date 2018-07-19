Представители Азиатско-Тихоокеанского банка обсудили финансовые перспективы взаимодействия России и Китая

В июле представители АТБ совместно с Азиатской Ассоциацией Финансового Сотрудничества (AFCA) обсудили взаимоотношение российского и китайского финансовых рынков, а также возможные точки взаимодействия и партнерства. АТБ - единственный российский банк, который входит в состав AFCA.

Основные цели и задачи AFCA - это развитие глобального сотрудничества, предотвращение финансовых кризисов, координация действий по восстановлению мировой экономики. Ассоциация создает площадку для общения, что позволяет финансистам из Азии и других регионов обмениваться знаниями и практическими наработками.

Представители российского и китайского банковского сектора обсудили экономические и финансовые тенденции развития РФ, а также комплекс мероприятий, позволяющих постепенное увеличение присутствия AFCA на российском рынке. Основными направлениями потенциального сотрудничества были определены такие важные задачи, как обмен методами управления, повышение уровня общей эффективности и способности противостоять различным видам рисков.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос о глобальном финансовом сотрудничестве, так как AFCA среди своих членов имеет представителей из более чем 25 стран по всему миру, в том числе широко представлен Азиатский регион (Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Япония), которые могут оказать поддержку и осуществить специальное представление АТБ для таких членов AFCA.

Основными направлениями для сотрудничества были обозначены: торговое финансирование, создание площадок для обмена информацией о клиентах, операции с золотом и пр. Комментирует руководитель управления международных отношений Азиатско-Тихоокеанского банка Розбицкая Мария: - Азиатское направление – одно из приоритетных в концепции развития международной деятельности банка. АТБ принимает участие в международных проектах, которые способствуют привлечению зарубежных кредитных ресурсов и помогают развивать внешнеэкономический бизнес клиентов банка. Торговое финансирование, документарные и расчетные операции продолжают оставаться одними из ведущих направлений деятельности в сфере международного бизнеса. Учитывая исключительную географию нашего присутствия и особые крепкие отношения с банками Китая, вступление в Ассоциацию – новый шаг на расширение узнаваемости имени АТБ на азиатском рынке, укрепление позиций в Японии и Южной Корее, выходы на новые страны. AFCA создает многофункциональную платформу для кооперации между финансовыми структурами разных стран, благоприятную инфраструктуру для динамичного развития торгово-экономических отношений, качественное развитие глобального сотрудничества в финансово-банковской сфере. Поддержка со стороны государственных структур стран-участниц придает особый статус Ассоциации, и увеличивает ее значимость на международной арене. Сейчас мы активно прорабатываем ряд совместных проектов, которые могут быть реализованы в тесной кооперации с банками-участниками Ассоциации.

По итогам встречи Азиатско-Тихоокеанский банк в качестве единственного члена AFCA от РФ был приглашен к участию в саммите, который состоится 10 сентября 2018 года в Японии. На одной площадке встретятся крупнейшие коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, биржи, финансовые компании и другие организации. AFCA создаст платформу для взаимодействия для всех членов и намерен проводить обучения по повышению квалификации специалистов всех уровней организаций, входящих в состав Ассоциации.