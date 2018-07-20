Количество ≠ качество. Эксперты об обстановке на рынке офисной недвижимости Иркутска

В первой половине 2018 года в Москве произошел всплеск спроса на объекты коммерческой недвижимости. Компании торопятся найти хорошие офисы до того, как новое предложение станет дефицитным, а арендные ставки начнут расти. Отразится ли западная тенденция на Сибири? Ждать ли Иркутску увеличения спроса на офисы? Готов ли город к этому? Об обстановке на рынке коммерческой аренды в столице Приангарья рассказали иркутские эксперты.

Московский бум

С января по июнь 2018 года спрос на московские офисы вырос почти в двое по сравнению с первым полугодии прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Colliers International. С начала текущего года было куплено и арендовано в общей сложности 661,1 тыс. кв. м, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Эти данные подтверждает исследование, проведенное международной консалтинговой компанией Knight Frank. По версии Knight Frank, за I полугодие 2018 года объем чистого поглощения в сегменте офисной недвижимости Москвы увеличился на 83%.

Московские аналитики полагают, что низкий ввод вкупе с растущим спросом на офисы могут привести к росту арендных ставок уже во втором полугодии этого года.

Иркутский дефицит

Иркутские эксперты отмечают небольшое увеличение спроса на офисы а также достаточное количество свободных площадей, однако констатируют, что количество не всегда означает качество. Коммерческая недвижимость в Иркутске не всегда соответствует требованиям и желаниям арендаторов.

Юрий Винников, исполнительный директор АН «Тысячеление»:

«Я считаю, что в Иркутске на данный момент мало качественных бизнес-центров (современного и хорошего уровня, имеющих парковки, расположенных в удачном месте). Более-менее хорошие центры, я думаю, сейчас не испытывают проблем с заполнением. А вот потенциальному арендатору порой трудно найти хороший большой офис от 500 до 1000 кв. метров.

Спрос увеличивается. К нам поступали заявки от крупных компаний, которым были нужны большие площади, но сейчас особенно нечего предложить такого, что соответствовало бы их требованиям. К тому же, я лично не видел большого объема предложений качественных площадей в хороших бизнес-центрах Иркутска.

В целом, качественного предложения на рынке сейчас мало, и при малейшем увеличении спроса предлагать будет особо нечего. Конечно, нельзя сказать, что предложений совсем нет, и, если потенциальный арендатор готов закрыть глаза, допустим, на местоположение, затрудненные подъездные пути, нехватку парковки и т.д, то можно найти площади. Но если требования будут жесткие, то, боюсь, особо выбирать будет не из чего».

Дмитрий Щербаков, директор АН «Слобода», выразил своё согласие с Юрием Винниковым:

«Качественных площадей не очень много, но приближённые к подобным площадям есть, и есть из чего выбирать. Если арендатор лояльный, ему можно предложить порядка 15-20 объектов площадью от 450 до 1500-2000 кв. метров. Да, с парковками не везде хорошо, да, это не А класс, и даже не В. Но, по иркутским меркам, это достаточно качественные и новые помещения и здания».

Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», заместитель руководителя Байкальского представительства РГУД:

"В БЦ «Терра» - единственном бизнес-центре делового района «Иркутск-Сити», где офисы сдаются в аренду, заполняемость 98%. Причем на пару еще имеющихся вакантных помещений, уже есть свои заказчики".