Как россияне выбирают, где покупать продукты

86% граждан считают поход в магазин за продуктами жизненной необходимостью или рутинной обязанностью. Согласно данным опроса исследовательского холдинга Ромир, только 14% получают от таких покупок удовольствие. Чаще других эти эмоции испытывает молодёжь в возрасте до 24 лет. В ходе исследования респонденты определили критерии, по которым они выбирают магазин продуктов. Цены на товары остаются одним из основных критериев, но больше респондентов отмечают важность удобства расположения торговой точки.

На первом месте оказалось удобное расположение магазина. В торговые точки по пути к дому предпочитает заходить 64,5%. Приемлемые или низкие цены как главный фактор выбора отметили 61% и 50,8% соответственно. Ещё 49% респондентов обращают особое внимание на постоянные акции и скидки. Широкий ассортимент продукции отметили 57% опрошенных.

Большое количество респондентов – 44,5% – заявили, что для них принципиально важно расплачиваться банковской картой.

Чистоту торгового зала, наличие свежих фруктов и овощей, общее качество и свежесть товара оценивают при выборе магазина 36,3%, 33,8% и 33,5% опрошенных.

Магазин, где нет очередей в отделы и кассу, выбирают 30% респондентов. 28% предпочитают большие торговые залы, в которых удобно брать товары с полок. Такое же количество опрошенных заявили, что в помещении должен быть кондиционер. Вежливость персонала отметили 27% респондентов, удобную навигацию по магазину – 26,5%, крупные и заметные ценники – 25,4%, парковку со свободными машиноместами – 23%.

Более 21% опрошенных заявили, что предпочитают круглосуточные магазины. Вкусная выпечка интересует 13% покупателей. 12% экономят время на приготовлении еды и выбирают магазины, где продаются готовые блюда.

Таким образом, более трети покупателей выбирают магазин с учётом факторов, которые всегда считались второстепенными.

Это очень серьёзный процент, а значит основная конкуренция между владельцами торговых точек, от маленьких магазинов шаговой доступности, до гипермаркетов, уже развивается именно в области улучшения дополнительных показателей: удобства, комфорта и качества работы персонала с клиентами.

*В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населённых пунктов, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.