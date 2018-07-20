ЧМ-2018: кто, где и на что тратил деньги

Сколько денег потратили гости ЧМ-2018? На что ушли эти средства и кто на этом заработал? Почему выгоду от ЧМ-2018 получили не только регионы, которые принимали чемпионат, но и их соседи? Сбербанк провел исследование, в котором эксперты проанализировали расходы по иностранным картам через системы банка. SIA.RU приводит 10 наиболее интересных фактов.

Факт 1. Иностранцы во время чемпионата потратили в России 1,5 млрд долларов США

По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около 1,5 млрд долларов США (траты через иностранные системы бронирования отелей, покупки авиабилетов и т. п. не учитывались).

В период проведения чемпионата расходы иностранцев на территории европейской части России выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, на который пришлось проведение Кубка Конфедерации.

Факт 2. Выгоду от ЧМ-2018 получили не только регионы, принимавшие чемпионат

Наибольший прирост год к году – в 18 раз – отмечен в Саранске, далее следуют Краснодарский край (4,9 раза), Самарская область (4,6 раза) и Нижегородская область (4,1 раза). На фоне такого выдающегося роста изменения расходов в Москве и Санкт-Петербурге, составившие 2 раза и 1,9 раза соответственно, выглядят скромно.

Как отмечают авторы исследования, выгоду от чемпионата получили и регионы, не принимавшие первенство мира, но обеспечившие расселение туристов в соседних городах из-за дефицита гостиниц (например, Рязанская область – на 65%, Пензенская область – +65%, Ульяновская область – +44%).

Факт 3. Пик трат пришелся на 2-ю неделю чемпионата

Наибольшая активность гостей чемпионата наблюдалась в течение второй недели группового этапа. В июле, по мере отъезда болельщиков, уменьшилось представительство из выбывших из ЧМ стран, но общий объем расходов остался на том же уровне, что и в первые две недели чемпионата.

Факт 4. Клиентов из 194 стран обслужил Сбербанк в своей эквайринговой сети

Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 г. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли.

За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая Россию. Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Республика Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау.

Количество уникальных иностранных банковских карт, обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза – на 649 тыс. – до 899 тыс.

Факт 5. В тройке стран-лидеров по тратам – США, Китай и Мексика

Больше всего потратили болельщики из США – 5,6 млрд рублей (рост в 3 раза) и Китая – 4,1 млрд рублей (рост в 1,6 раза). На эти страны пришлось 14,5% и 10,6% всех расходов соответственно.

Более 1 млрд рублей потратили представители еще 5 стран: Мексики – 2,2 млрд (рост в 7,2 раза), Великобритании – 1,9 млрд (рост в 1,9 раза), Аргентины –1,1 млрд (рост в 9,5 раза), Германии – 1,1 млрд (рост в 1,4 раза), Бразилии – 1,0 млрд (рост в 6,7 раза).

Факт 6. Улица Никольская – в центре событий

На ул. Никольской в Москве за период чемпионата оборот в эквайринговой сети Сбербанка по картам иностранных эмитентов вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн рублей. Пик операций пришелся на 18 июня, когда клиенты совершили покупки на 12,5 млн рублей.

Средний чек на Никольской составил 8800 рублей по сравнению с 6500 в предыдущий период. Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн рублей. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая – 50 млн рублей., Мексики – 22 млн рублей, США –16 млн рублей, Катара – 12 млн рублей.

Факт 7. Наличные не в почете

На снятие наличных с банковских карт пришлось 8,2% всех расходов, а на обмен наличной

валюты – 6% . Доля безналичных трат в эквайринговой сети Сбербанка по картам граждан Европы составила порядка 70%, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90% (чемпион – Бразилия с показателем 96% безналичного оборота по картам). По картам из Китая доля безналичных расчетов составила

94%.

Наличные по-прежнему предпочитают посетители из стран СНГ, Африки. Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15% потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах.

Факт 8. Отели, рестораны, одежда – основные статьи трат

На что ушли эти средства? Самые популярные статьи расходов: отели (5 млрд), рестораны (6,1 млрд) и авиакомпании (1,4 млрд)

Самая крупная статья расходов – отели, они заработали 5 млрд руб. Совокупная цифра по стране даже больше: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования. На втором месте – рестораны, где было потрачено 4,3 млрд руб. Впрочем, если прибавить к ним 1,8 млрд, ушедшие на фастфуд, то в сумме получится 6,2 млрд руб., которые могут конкурировать с гостиницами.

Львиная часть расходов почти каждой страны – это кафе, рестораны, сувениры – порядка 45–50% (без явных фаворитов и аутсайдеров). Транспорт обошелся гостям в 4–6% от всех трат (исключение: Израиль – 12%).

Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года.

А вот болели посетители – в медицинском смысле – не много. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. – рост лишь на 5% г/г.

Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 г. Иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.

Факт 9. Иностранцы не экономили на комфорте

Даже если анализировать две самые крупные статьи – проживание и питание, – можно выделить яркую специфику в потреблении. Представители стран с наиболее высоким подушевым доходом не желают экономить на комфорте.

Доля затрат на отели у гостей из США, Великобритании, Германии, Австрии превысила 20% от их общих расходов. По этому показателю они более чем в четыре раза обогнали гостей из Латвии, Республики Беларусь, Эстонии и Украины, у которых существенная доля затрат пришлась на супермаркеты.

Факт 10. Американцы не жалели денег на рестораны и сувениры , а китайцы – на часы и ювелирку

Эксперты Сбербанка отмечают специфику трат болельщиков отдельных стран . Так на США приходится пятая часть совокупных трат на рестораны и сувениры – 713,76 и 176 млн руб. соответственно. Владельцы карт из Китая и Катара тратили на одежду 26% и 45% соответственно, по картам из Европы и США – всего 10–15%. Выделяются болельщики из Китая, предпочитавшие покупку ювелирных изделий и часов. Представители КНР обеспечили 65,1% расходов на косметику (451,27 млн руб.) и 38,6% спроса – на украшения (404,2 млн руб.).