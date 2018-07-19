Около 150 млн рублей «Народных инициатив» направлено на ремонт дорог в Приангарье за три года

Фото: irk.gov.ru

С 2016 по 2018-й из средств «Народных инициатив» около 150 млн рублей было направлено на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на ремонт внутриквартальных проездов в территориях Приангарья, сообает пресс-служба ЗС Иркутской области. Председатель ЗС Сергей Брилка прокомментировал расходование средств регионального проекта по инициативному бюджетированию. «В перечне выполненных работ, преимущественно, ремонт дорог местного значения, которые являются для населенных пунктов связующим звеном между микрорайонами, – отметил Сергей Брилка. – Кроме того, в ряде муниципалитетов позаботились о благоустройстве подъездных путей к кладбищам, где-то подумали о ремонте дорог по направлению к садоводствам»

В Большелугском муниципальном образовании в 2016 году 800 тысяч рублей из средств «Народных инициатив», предоставленных областным бюджетом, направили на текущий ремонт участков автодорог по ул. Клубная и ул. Есенина. В Шелеховском городском поселении также в 2016 году 446 тысяч было направлено на текущий ремонт 465 кв.м дорог. В Усолье-Сибирском 1,8 млн рублей из средств «Народных инициатив» израсходовали на текущий ремонт автомобильной дороги от трассы Р-255 «Сибирь» до проспекта Космонавтов, чтобы разгрузить поток транспорта на въезде в город со стороны Ангарска.

В 2017 году среди тех, кто направил средства «Народных инициатив» на ремонт дорог, Вихоревское городское поселение – 3,8 млн рублей из средств областного бюджета в рамках проекта «Народные инициативы» было затрачено на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженность около километра по ул. Горького г. Вихоревка. В Марковском муниципальном образовании Иркутского района около одного миллиона рублей направили на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Верхняя и почти 4 млн – на выполнение ремонт участка автомобильной дороги по проезду Центральный пос. Маркова.

«Около 50 млн рублей – таковы расходы из средств «Народных инициатив» на ремонт дорог в регионе в 2018 году, – подчеркнул Сергей Брилка. – Большое значение имеет соблюдение сроков проведения дорожного ремонта, он должны быть выполнен до наступления холодов. Также важно учитывать сроки проведения и масштабы иного благоустройства на прилегающих территориях, к примеру, в рамках формирования комфортной городской среды. Объекты необходимо благоустраивать комплексно».