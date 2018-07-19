Пять факторов против укрепления рубля

Два дня кряду рубль демонстрировал слабость, сегодня эта тенденция может продолжиться. Ожидания от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оправдались не в полной мере. Вчера президент США отметил, что речь о снятии санкций с России не идёт, а Конгресс США внёс законопроект, согласно которому новые санкции могут коснуться проекта «Северный поток-2». Геополитический фактор сейчас уже играет не в пользу рубля.

На этом фоне рубль и ОФЗ оказались под давлением. Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) вчера снизился на 0,25%, до 140 пунктов. За два дня его снижение составляет 0,6% - весь рост прошлой недели нивелирован. Курс пары доллар/рубль также растёт второй день кряду – вчера в моменте он поднимался к 63,5 руб. Отметим, что российская валюта ещё не полностью отыграла снижение нефтяных котировок, так что в ближайшие дни рубль может находиться под давлением. Не в пользу рубля играет и общее укрепление доллара на мировых валютных рынках.

До конца недели курс доллара снова может подняться к 63,5 руб. – на этом уровне располагается сильное сопротивление, так что более заметного ослабления рубля ждать не стоит. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,5-63,5 руб., для евро/рубль - 73-73,7 руб.

Перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Открытия индекса Московской биржи мы ожидаем на уровне вчерашнего закрытия. В течение дня российский фондовой рынок может предпринять попытку оттолкнуться вверх от поддержки на уровне 2290 пунктов по индексу Московской биржи. Актуальный диапазон движения для индекса МосБиржи на сегодня составляет 2285-2310 пунктов, для индекса РТС - 1140-1150 пунктов.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари