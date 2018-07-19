В Иркутской области выросла кадастровая стоимость земель промышленности

В Приангарье подготовлены промежуточные отчетные документы по результатам очередной государственной кадастровой оценки земель промышленности. По сравнению с результатами предыдущей оценки 2013 года кадастровая стоимость значительно возросла.

16 июля 2018 года проект отчета об определении кадастровой стоимости размещен для ознакомления и направления замечаний в «Фонде данных государственной кадастровой оценки» на официальном сайте Росреестра, а также на сайте Областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости».

Наиболее дорогими оказались земельные участки, занятые в производственной деятельности. Так, например в Тулунском районе стоимость одного квадратного метра земельных участков, предоставленных для разработки полезных ископаемых, превышает 100 тысяч рублей. Стоимость объектов транспорта колеблется от 55,66 руб./кв.м в Нукутском районе до 685,22 руб./кв.м. в Иркутском районе. Для земельных участков в сегменте «Предпринимательство» минимальная стоимость определена по Тулунскому району (243,2 руб./кв.м), максимальная – по Ангарскому району (1216 руб./кв.м). Невысокие цены определены для объектов охраняемых природных территорий и благоустройства, лесов, водных объектов. Здесь кадастровая стоимость за один квадратный метр варьируется от 0,23 руб. в Братском районе до 11,98 руб. в Нижнеилимском. Самая низкая стоимость отмечается у земельных участков в Заларинском районе, предоставленных для ведения фермерского хозяйства (0,1 руб./кв.м), и Катангском районе (0,14 руб./кв.м) под огородничество. Срок направления замечаний к промежуточным отчетным документам истекает 13 сентября. Как сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области, замечания могут быть направлены любыми заинтересованными лицами удобным для них способом: