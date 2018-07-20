Брат оплатил долг по кредиту за свою сестру, чтобы не лишиться автомобиля

Братчанин оплатил задолженность своей сестры перед кредитной организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Как сообщают в ведомстве, женщина оформила займв одной из микрофинансовых организаций Иркутска, однако финансовые обязательства в установленные сроки не смогла выполнить, задолжав компании 163 тысячи рублей.

Судебный пристав установил, что залоговый автомобиль марки Nissan Skyline 2002 года выпуска должница передала брату, живущему в Братске. Поручение о проверке местонахождения залогового транспортного средства было направлено в Падунский отдел судебных приставов г. Братска.

Машина была обнаружена во дворе жилого дома по месту проживания родственника должницы.На иномарку наложили арест, после чего мужчина в тот же день выплатил долг сестры.