Выставка спецтехники ИркАЗа прошла в Шелехове

В День города и День металлурга в шелеховском парке состоялась выставка спецтехники, которая работает в корпусах Иркутского алюминиевого завода. Посетители могли не только увидеть сложные машины, но и потрогать рычаги и посидеть в кабине водителя.

Фото: РУСАЛ

За один день выставку посетили более 2 тысяч человек. Среди них были и горожане, и сотрудники промплощадки РУСАЛа, желающие показать своим семьям, с чем связана их работа.

– Особая категория посетителей – это наши ветераны, – рассказала заместитель председателя Молодежного совета ИркАЗа Ольга Лавренчук. – Они с большим интересом смотрят, как изменилась техника со времен их работы на заводе. В кабинах появились кондиционеры, двигатели стали мощнее, увеличился объем бункеров. Сегодня эти и другие машины на предприятиях РУСАЛа соответствуют самым современным стандартам производства и безопасности труда.

Фото: РУСАЛ

Выставка спецтехники становится хорошей праздничной традицией Шелехова. Она проходила в прошлом году и повторится в будущем. В следующем году организаторы рассчитывают привлечь не менее 4 тысяч посетителей, в том числе гостей из других городов.