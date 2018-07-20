Банк УРАЛСИБ предложил клиентам нового поставщика онлайн-касс по 54-ФЗ

Банк УРАЛСИБ предложил клиентам-предпринимателям услуги нового поставщика онлайн-касс в рамках 54-ФЗ – ЗАО «Калуга-Астрал». Новый партнёр Банка УРАЛСИБ предлагает предпринимателям наборы онлайн-касс, ориентированные на потребности конкретного вида бизнеса: «Стационарный» – для розничных магазинов, «Курьер» – для предприятий, специализирующихся на выездной торговле, «Интернет-магазин» – для розничных и интернет-магазинов.

Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться специальным предложением на покупку онлайн-касс в офисе Банка УРАЛСИБ или заказать услугу в Бизнес-плейсе – магазине решений для бизнеса, который поможет предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке клиенты могут также оставить заявку на интернет-бухгалтерию, онлайн-кассу, сайт для бизнеса и юридическую поддержку, подключить онлайн-отчетность, эффективный отдел продаж и бэк-офис интернет магазина, а также заказать услуги ремонта для офиса и техники.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. В апреле текущего года банк обновил пакеты услуг для бизнеса. Стоимость пакета – от 480 рублей в месяц, каждый пакет включает специальные условия на самые востребованные услуги для бизнеса. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте – выпуск и первый месяц обслуживания бесплатно. Уже более года работает образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

54-ФЗ с 2018 года вводит новый порядок применения контрольно-кассовой техники с использованием онлайн-касс – устройств, которые в режиме реального времени отправляют информацию о денежных расчетах оператору фискальных данных, обрабатывающему и передающему эту информацию в ФНС. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы перешли индивидуальные предприниматели с ЕНВД и патентной системой налогообложения, а также обладатели торговых автоматов и платёжных терминалов. С 1 июля 2019 года на онлайн-кассы перейдут организации и ИП на ЕНВД без наёмных работников и другие категории предпринимателей.