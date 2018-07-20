Программа «СКАЗКА – без КАСКО» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 самых выгодных программ автокредитования

Программа «СКАЗКА – без КАСКО» вошла в Топ-10 рейтинга программ автокредитования с самыми низкими процентными ставками, подготовленного порталом Bankchart.ru. В исследовании рассматривались кредиты на покупку нового отечественного автомобиля в рублях сроком на 1 год. Всего эксперты портала проанализировали кредитные предложения 30 российских банков.

Ключевая особенность данной программы Банка УРАЛСИБ – возможность приобрести автомобиль в кредит без оформления полиса КАСКО. Приобрести автомобиль в кредит по программе «СКАЗКА — без КАСКО» можно в автосалонах из перечня холдингов «АВТОПАРТНЕР».

Программа распространяется на новые и подержанные автомобили. При приобретении новых транспортных средств ставка по кредиту составляет от 13,9 %, сумма — от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 1 года до 5 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Процентная ставка за кредит на подержанный автомобиль — от 15,9% при тех же условиях.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место. Во 2 квартале 2018 года Банк значительно улучшил условия кредитования, снизив минимальную ставку по автокредитным продуктам до 9,9%.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».