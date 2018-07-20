Около 3 тысяч квартир жители Бурятии могут приобрести со скидкой в режиме онлайн

На сегодняшний день на сайте Сбербанка domclik.ru. размещено уже более 4,5 тысячи объявлений о продаже недвижимости в Бурятии как от партнеров банка – застройщиков и агентств недвижимости, так и от частных лиц. При этом почти 3 тысячи квартир из этого числа клиенты могут приобрести со скидкой 0,3%.

«На сайте отображаются готовые к продаже объекты, они доступны для покупки клиентам, которые уже получили положительный ответ от банка по ипотечному кредиту», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка Алла Каратник.

Выбрав квартиру с сайта «ДомКлик», клиент может получить скидку в размере 0,3% по ставке ипотечного кредита ПАО Сбербанк. Рассмотрение пакета документов по объектам недвижимости проходит в ускоренные сроки. Все квартиры со значком «Одобрение онлайн» уже предварительно прошли проверку в Сбербанке.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.