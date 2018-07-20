Забайкальцы теперь могут оплачивать услуги ООО «ТелеНэт» с номера 900

ПАО Сбербанк реализовал возможность внесения регулярных платежей за услуги ООО «ТелеНэт» через СМС-сообщение на номер 900.

«Для оплаты услуг интернета клиенту компании ООО “ТелеНэт” достаточно направить СМС-сообщение на номер 900 с текстом “ТНТ XXXXX YYYYY” или “TNT XXXXX YYYYY”, где XXXXX – это ваш номер лицевого счёта, а YYYYY – желаемая сумма для зачисления на баланс в рублях. Затем нужно проверить информацию о деталях платежа и подтвердить перевод», – комментирует начальник отдела платежных сервисов Александр Азаренков.

Воспользоваться новым сервисом могут держатели карт ПАО Сбербанка с подключенной услугой «Мобильный банк». Подключить услугу можно в любом банкомате, платежном терминале или в отделении Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.