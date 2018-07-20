4 млрд 335 млн рублей запланировано на подготовку к отопительному зимнему периоду 2018-2019 годов в Приангарье

Оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области к отопительному периоду 2018-2019 годов держит под контролем ход выполняемых работ. Об этом доложил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов на селекторном совещании представителей регионов Сибирского федерального округа, пишет пресс-служба регправительства. Совещание провел Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло. Обсуждение состоялось при участии руководителей Сибирского управления Федеральной службы Ростехнадзора, региональных органов исполнительной власти.

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– На данном этапе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду все имеющиеся отставания можно и нужно ликвидировать. При этом очень важно обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований и коммунальных объектов. Представителям Ростехнадзора и органов исполнительной власти в регионах округа следует серьёзно подойти к выполнению поставленных задач, активно включиться в работу по проведению проверок, оказать поддержку органам местного самоуправления и предприятиям коммунального комплекса, – подчеркнул полпред.

На подготовку к отопительному зимнему периоду 2018-2019 годов в Приангарье запланировано финансирование в сумме 4 млрд 335 млн рублей: 1,5 млрд рублей из областного бюджета, 185,9 млн рублей из местных бюджетов, 2,6 млрд рублей составят средства предприятий. С опережением по сравнению с прошлым годом идет подготовка жилого фонда и тепловых сетей. Из 1005 теплоисточников к работе готовы 302 котельных (+2,4%). Продолжаются работы на водопроводных, канализационных и электрических сетях.

По состоянию на 19 июля фактический запас угля составляет 132,5 тыс. тонн (48% от нормативного запаса) и жидкого топлива 22,7 тыс. тонн (126,1% от нормативного). В полном объеме выполнен завоз топлива по дорогам зимнего пользования: в Катангский, Братский, Нижнеудинский, Качугский районы до конца марта было доставлено 5,3 тыс. тонн нефтепродуктов.

Общая потребность в топливе для нужд районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов составляет 115 тыс. тонн, в том числе 98 тыс. тонн угля и 17 тыс. тонн нефтепродуктов. Навигационный период на реках Осетровско-Ленского бассейна был начат 7 мая. К 19 июля на север доставлено 83 тыс. тонн угля. Доставка угля, запланированного к перевозке в навигационный период (77 тыс. тонн), в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы была завершена 29 июня.

Сергей Меняйло отметил, что особое внимание областных властей должно быть направлено на подготовку к зимнему периоду котельной микрорайона Зеленый в Иркутске и ТЭЦ города Байкальска.

Как сообщил Артур Сулейменов, котельная микрорайона Зеленый принята в муниципальную собственность в июне текущего года и закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «ТеплоЭнергоСервис города Иркутска». Здесь создан нормативный запас топлива (2 тыс. тонн топочного мазута), проходит текущий ремонт котлоагрегатов, замена запорной арматуры, трубопроводов. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона Зеленый протяженностью 8,2 км.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы Байкальскому городскому поселению в 2018 году предусмотрены субсидии на разработку проектной документации на реконструкцию системы теплоснабжения города Байкальска в размере 86 млн рублей и на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ города Байкальска в размере 50 млн рублей.

В соответствии с утверждённым планом ремонтных работ на ТЭЦ проводят мероприятия, направленные на исполнение предписаний Ростехнадзора и снижение эксплуатационных затрат при производстве тепловой энергии. В настоящее время выполнено около 50% запланированных работ.

Напомним, что в 2018 году программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуется в 89 муниципалитетах Приангарья. На эти цели будет затрачено 991 млн рублей (областной бюджет 945,6 млн рублей, местные бюджеты – 45,4 млн рублей). В сумме это больше, чем в 2017 году на 138 млн рублей.