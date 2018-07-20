В Иркутске предприятие погасило долги по зарплате на сумму более 1,3 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска по обращению работников проверила исполнение трудового законодательства ЗАО «Научно-производственное объединение «Восток» в части своевременности оплаты труда.

Проверка показала, что предприятие имеет задолженность по зарплате перед 36 работниками за период с ноября 2017 года по февраль 2018 на общую сумму более 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

С целью устранения нарушений прокурор района внес генеральному директору предприятия представление с требованием незамедлительного погашения долга по оплате труда, которое было рассмотрено и удовлетворено.

В интересах работников предприятия прокуратурой в суд направлено 31 заявление о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки следственным органом в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По результатам рассмотрения уголовного дела мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского района г. Иркутска руководитель предприятия оштрафован на 150 тысяч руб.

В настоящее время в результате оперативного вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Научно-производственное объединение «Восток» погашена в полном объеме.