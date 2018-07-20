Аналитики Альфа-Банка: Встреча президентов не впечатлила валютный рынок

Уверенность главы ФРС Д.Пауэлл в том, что экономический рост США сейчас выглядит достаточно стабильным, и что регулятор продолжит постепенно повышать ставку, поддержала курс доллара, укрепившегося как к валютам G10, так и к валютам развивающихся рынков. Рубль ослаб, прошедшая встреча Д.Трампа и В.Путина не произвела должное впечатление на инвесторов: неодобрительная реакция Сената США на эту встречу вновь вывела опасения касательно санкций на первый план, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Глава ФРС Д.Пауэлл уверен в устойчивости экономического роста США

Доллар несколько укрепился к основным валютам G10, индекс DXY закрепился выше уровня 95. Росту доллара способствовал умеренный оптимизм главы ФРС Д.Пауэлла касательно экономики США, а также дальнейшей политики ФРС. На заседании в банковском комитете Сената Д.Пауэлл заявил, что рынок труда США продолжает набирать силу, а риски, связанные с торговой войной можно сбалансировать при помощи фискальных стимулов, тем самым отмечая, что текущий экономический рост страны выглядит достаточно устойчивым и контролируемым в будущем. При этом, как и ожидалось, он подтвердил намерение регулятора постепенно повышать процентную ставку, подтвердив опасения рынка в том, что могут состояться еще два повышения ставки по 0,25 пп. каждое до конца года. Однако в то же время, в еврозоне начинает постепенно ускоряться инфляция, достигнув целевого значения в 2,0% г/г в июне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 июля, рынок не ждет повышения ставки, однако ускорение инфляции может стать фактором в пользу ужесточения монетарной политики в ЕС в будущем. Важным уровнем поддержки для пары евро/$ является 1,15.

Brexit под вопросом

Фунт продолжает слабеть, упав на 2% до уровня 1,301 фунт/$ на неделе. Давление на него оказали слабые данные по инфляции (за июнь она составила 0,0% м/м при прогнозе 0,2% м/м), а также рост неопределенности вокруг Brexit. Согласно ряду иностранных банков, растет вероятность того, что в конце 2018 г. или начале 2019 г. парламент Великобритании отвергнет вынесенные на его рассмотрение предложения по Brexit, что поставит под угрозу как соглашения по отношениям двух сторон, так и переходный период после марта 2019 г. Замедление инфляции, а также комментарии главы Банка Англии М.Карни, что выход страны из состава ЕС «без сделки» повлечет за собой серьезные экономические последствия и вынудит Банк Англии пересмотреть планы по повышению ставки, что не в пользу фунта; не исключено, что он может ослабнуть до 1,28-1,29 фунт/$.

Эксперты ждут сохранения цен на нефть в диапазоне 70-80 $/барр.

Цены на нефть упали еще на 5%, отыскав поддержку вблизи отметки 71,5 $/барр. Фундаментальная картина относительно дальнейших цен на нефть сейчас выглядит несколько неоднозначно. С одной стороны, ожидается снижение предложения нефти из-за ситуации вокруг Ирана и возможных проблем с поставками нефти, что играет в пользу роста цен на нефть. С другой же стороны, инвесторы обеспокоены возможным снижением уровня спроса на нефть из-за роста протекционизма. Однако в целом, пока ситуация складывается в пользу сохранения цен на нефть на высоком уровне, эксперты ждут, что цены на нефть останутся в диапазоне 70-80 $/барр. до конца года.

Опасения санкций вновь выходят на повестку дня

Рубль на неделе ослаб на 2% до 63,25 руб./$, несмотря на прошедшую 16 июля встречу президентов России и США. Хотя сам факт встречи является положительным, негативная реакция Сената США на эту встречу вновь вывела на повестку дня опасения касательно санкций. При этом рынок полностью игнорирует тот факт, что макроэкономические индикаторы России пока выглядят достаточно позитивными: по данным на июнь, рост потребления (розничная торговля) ускорился до 3,0% г/г с 2,4% г/г в мае, чему способствовал Чемпионат мира, а также сильный рост розничного кредитования. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон в 62,0-64,0 руб./$.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка