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В ангарский суд направлено уголовное дело о незаконном обналичивании более 3,4 млрд рублей

20 июля 2018

Прокуратура г. Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2015 года по июнь 2016 года участники организованной преступной группы незаконно совершали банковские операции с целью обналичивания денежных средств в Ангарске.

Всего за это время они привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц более 3,4 млрд рублей, обналичили и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Следствие также установило, что для осуществления своей деятельности обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц более 30 обществ с ограниченной ответственностью и открыли расчетные счета в банках.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ангарский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.


/ СИА /
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