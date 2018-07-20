120 пассажиров авиарейса Москва-Иркутск остались без багажа

Больше сотни чемоданов не доставили в Иркутск. Как сообщает АС Байкал ТВ, без своих вещей остались пассажиры трех рейсов из Москвы. Проблема актуальна для всей России.

Фото: tourister.ru

«Ситуация очень сильно сказывается на работе аэропорта, – отметил Клим Куликов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Иркутск". – Все недовольные пассажиры, естественно, обращаются к нам. Когда багаж приходит в неполном объеме, с каждым пассажиром ведется работа сотрудников службы организации пассажироперевозок, составляется заявка о неприбытии багажа».

Потерялся багаж тех пассажиров, которые летели через аэропорт Шереметьево в Москве. В течение нескольких дней на каждом рейсе не досчитывались нескольких чемоданов. А 19 июля пострадали 120 человек. Оказалось, произошел сбой в системе обработки багажа в Шереметьево. И такая ситуация по всей России. В Иркутске она серьезней из-за большого пассажиропотока.

В московском аэропорту открылся новый пассажирский терминал, в связи с чем система автоматической перевозки багажа между другими терминалами была переустановлена. Как рассказал представитель авиакомпании, сканеры отказали и багаж пришлось обрабатывать вручную.

Сейчас каждый самолет берет на борт чемоданы с предыдущих рейсов.