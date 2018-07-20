Новости

120 пассажиров авиарейса Москва-Иркутск остались без багажа

20 июля 2018

Больше сотни чемоданов не доставили в Иркутск. Как сообщает АС Байкал ТВ, без своих вещей остались пассажиры трех рейсов из Москвы. Проблема актуальна для всей России.

<p>Фото: tourister.ru</p>

Фото: tourister.ru

«Ситуация очень сильно сказывается на работе аэропорта, – отметил Клим Куликов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Иркутск". –  Все недовольные пассажиры, естественно, обращаются к нам. Когда багаж приходит в неполном объеме, с каждым пассажиром ведется работа сотрудников службы организации пассажироперевозок, составляется заявка о неприбытии багажа».

Потерялся багаж тех пассажиров, которые летели через аэропорт Шереметьево в Москве. В течение нескольких дней на каждом рейсе не досчитывались нескольких чемоданов. А 19 июля пострадали 120 человек. Оказалось, произошел сбой в системе обработки багажа в Шереметьево. И такая ситуация по всей России. В Иркутске она серьезней из-за большого пассажиропотока.

В московском аэропорту открылся новый пассажирский терминал, в связи с чем система автоматической перевозки багажа между другими терминалами была переустановлена. Как рассказал представитель авиакомпании, сканеры отказали и багаж пришлось обрабатывать вручную.

Сейчас каждый самолет берет на борт чемоданы с предыдущих рейсов.

 


<p>Фото: tourister.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Другое измерение". Выставка Даши Намдакова в Иркутске
Лондон – Иркутск: мировая премьера новой коллекции Даши Намдакова прошла в галерее Бронштейна
«И вдруг пошла пруха». 10 цитат Даши Намдакова – бурятского художника с мировым именем
Бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение» пройдет 19 июля в галерее Бронштейна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании