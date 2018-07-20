В Иркутске сняли фильм про футболиста Андрея Ещенко

19 июля завершились съёмки фильма «Верить и мечтать». Короткометражная лента с сюжетом, основанным на судьбе Андрея Ещенко, футболиста из Иркутска, реализуется при сотрудничестве компаний «Burkalo Production» и «Дума города Похабовска», поддержке Администрации города Иркутска.

Фото: vk.com/yury_yashnikov

Как сообщили в кинокомпании «Дума города Похабовска», в съёмках участвовали актёры всех возрастов, как именитые, так и непрофессиональные. Несколькими неделями ранее одну из ролей в фильме исполнил Народный артист России Дмитрий Назаров, а футболист клуба «Спартак-Москва» Андрей Ещенко сыграл самого себя.

19 июля под руководством режиссера Баяра Барадиева, прошелт последний съемочный день, далее команда приступит к постпродакшну картины.

Дату премьеры, приурочат к 125-летию первого упоминания футбола в Российской прессе – 13 сентября.

Фото: vk.com/yury_yashnikov

Как сообщалось ранее, картина про Андрея Ещенко должна получиться в жанре музыкального клипа. По сюжету, еще одним главным героем станет воспитанник детдома, занимающийся футболом, мечтающий добиться таких же успехов. Его сыграл Витя Антонюк, 9-летний иркутский футболист и начинающий актер. Кроме того, в картине появится известный актер, звезда сериала «Кухня»сыграет Дмитрий Назаров. О исполнил роль директора интерната.