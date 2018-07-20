В Иркутске клиентов Сбербанка с нарушениями слуха помогают обслуживать сурдопереводчики

ПАО Сбербанк и ООО «Сурдофон» (резидент Академпарка, Новосибирск) заключили договор на оказание услуг дистанционного сурдоперевода для посетителей банка с нарушениями слуха. Данные услуги позволяют глухим и слабослышащим гражданам получить консультацию по любым банковским продуктам и сервисам, оформить необходимые документы и т.д.

Фото: dszn.sev.gov.ru

В обслуживании сотрудникам банка помогают операторы Диспетчерского центра ООО «Сурдофон» – высококвалифицированные переводчики русского жестового языка (РЖЯ). По информации пресс-службы РАТМ Холдинга, в настоящее время сурдопереводом (в удаленном режиме, по каналам видеосвязи) обеспечены 62 отделения Сбербанка: в Москве, Великом Новгороде, Владивостоке, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Якутске, Ярославле. Сурдоперевод осуществляется в режиме работы отделений (шесть дней в неделю), за исключением воскресных и праздничных дней.

Напомним, с 2016 года в Сбербанке запущен проект «Особенный банк», в рамках которого, помимо прочего, инфраструктура подразделений адаптируется к особым потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По оценке управляющего ООО «Сурдофон» Андрея Старкова, ПАО Сбербанк – первая компания в России, которая системно решает задачи по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, применяя самые современные технологии.

– Нам, как поставщикам сервиса онлайн-перевода РЖЯ, это принципиально важно, – подчеркивает он. – Надеемся, что примеру Сбербанка последуют и другие организации.