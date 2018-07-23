Что ждет финансовые рынки в III квартале?

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил стратегию на III квартал 2018 года. По мнению аналитиков, российские акции могут продолжить восстановительный рост после снижения во II квартале. Ключевым риском для отечественных активов эксперты называют дальнейшую эскалацию торговых войн, которые могут негативно сказаться на рынках развивающихся стран.

Во II квартале 2018 года активные действия президента США Дональда Трампа на фронтах политических и товарных войн привели к негативным последствиям на финансовых рынках. Возросшая волатильность заставила аналитиков «Открытие Брокер» пересмотреть рекомендации по валютам: «Мы полагаем, что на фоне нынешней ситуации евро может вырасти к доллару, поэтому советуем покупать пару EUR/USD.

Текущая неопределённость в денежной политике Банка Японии заставляет нас рекомендовать держать иену. Китайские проблемы с Трампом также удерживают нас от повышения рекомендации по юаню, хотя китайская валюта уже испытала заметное снижение за последние месяцы».

Эксперты отдела анализа рынков «Открытие Брокер» полагают, что в условиях ускорения глобального роста и усиления глобальной инфляции можно будет ждать постепенного роста спроса населения, промышленности и инвесторов на товарные активы: «Мы продолжаем верить в общую положительную долгосрочную динамику цен на «чёрное золото», но волатильность на рынке в ближайший год может оставаться высокой. Консолидация цен на драгоценные металлы в последние месяцы, на наш взгляд, вновь даёт уверенные возможности для их покупки».

Аналитики отмечают, что текущие цены на нефть привлекательны для долгосрочных покупок: «В случае реализации резкого сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний с одновременным ожидающимся ускорением глобальной экономики, мы сможем увидеть кратный рост цен на «чёрное золото». Темпы роста цен на нефть в ближайший год будут обусловлены темпами сокращения излишних накопленных запасов. Этот процесс активно идёт с середины 2017 года, рынок балансируется, но пока что вряд ли стоит ждать резкого взлёта цен».

Восстановление цен на нефть, улучшение российского платёжного баланса и приток по финансовому счёту продолжают укреплять рубль и делают его курс заметно менее волатильным, говорится в аналитическом отчёте «Открытие Брокер»: «В ближайшие годы тенденция слабого укрепления рубля со снижением волатильности будет сохраняться. Одномоментное резкое ослабление курса рубля в начале апреля скорее даёт возможности глобальным инвесторам для входа в российскую валюту. До августа рубль может испытывать некоторое давление из-за сезонного вывода годовых дивидендов по российским акциям западными держателями».

По мнению аналитиков отдела анализа рынков «Открытие Брокер», акции российского финансового сектора становятся более привлекательными: «Наши долгосрочные рекомендации по российским акциям не меняются – мы по-прежнему считаем сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, информационных технологий потенциально наиболее интересными историями на российском рынке. Между тем в моменты укрепления курса рубля акции экспортёров могут проигрывать акциям компаний внутренних секторов».

В качестве главных рисков в III квартале эксперты видят возможное усиление торговых трений между США и их контрагентами, рост геополитической напряжённости и усиление санкционного давления в отношении России: «Несмотря на возможные риски, мы ожидаем, что вторая половина 2018 года станет для развивающихся рынков и российского фондового рынка в целом успешной, хотя инвестиции в акции и облигации мы рекомендуем проводить по наиболее сильным идеям».