В Свирске состоялось совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Министр экономического развития региона Евгений Орачевский во время рабочей поездки в город Свирск посетил ряд промышленных предприятий, в том числе побывал в деревообрабатывающей компании ООО «ТМ Байкал», на заводе «Автоспецоборудование», где собирают блоки для металлических автодорожных мостов, в литейном цехе рудоремонтного завода и ООО «АкТех», в котором изготавливают автомобильные аккумуляторы. В работе приняли участие руководители институтов поддержки бизнеса региона.

Фото: irkobl.ru

– В настоящее время на аккумуляторном заводе сменился генеральный директор, руководством предприятия разработана новая политика продаж, ведутся переговоры, целью которых является привлечение новых покупателей и заказчиков, – отметил по итогам посещения ООО «АкТех» Евгений Орачевский. – Предприятие при поддержке правительства Иркутской области может стать одним из крупнейших не только в регионе, но и стране.

Как сообщает пресс-служба регправительства, участие в прошедшем совещании по вопросам развития малого и среднего предпринимательства приняли бизнесмены, мэр города Владимир Орноев. На примерах свирских предприятий деловому сообществу были представлены меры государственной поддержки, действующие в Иркутской области.

По словам министра, меры поддержки действуют по всей технологической цепочке производственного предприятия: от получения сырья до реализации готовой продукции. Среди них – предоставление микрозаймов. Этим занимается региональный Фонд микрокредитования. Гарантийный фонд Иркутской области предоставляет банковские гарантии бизнесменам перед российскими банками.

Также льготные займы, на которые могут претендовать промышленные компании региона, выдает Фонд развития промышленности Иркутской области. Займы предоставляются на пятилетний срок по уникальным ставкам от 1 до 5 процентов годовых. При этом первые три года заемщик платит только проценты, а возврат основного долга начинается с четвертого года реализации проекта. Сумма займа от 20 до 100 млн рублей предоставляется в региональном Фонде развития промышленности, и от 50 до 500 млн рублей – в федеральном.

Кроме того, с 2017 года промышленные предприятия региона могут получить субсидию из областного бюджета. В прошлом году промышленным предприятиям на возмещение части затрат для реализации их инвестпроектов было направлено почти 54 млн рублей.

Об этих и иных мерах поддержки малого и среднего бизнеса Иркутской области рассказали руководители организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса региона.

На встрече присутствовали более тридцати представителей местного малого и среднего бизнеса, которые рассказали об актуальных именно для них видах поддержки. Помимо всего, шла речь о новых проектах, например, о создании предприятий по производству лего кирпича, сухого льда.

– В Свирске есть активные предприниматели, у которых очень интересные, на мой взгляд, перспективные бизнес-идеи, – сказал Евгений Орачевский. – В случае необходимости мы готовы помочь предпринимателям структурировать их проекты и пройти весь путь от идеи до реализации.