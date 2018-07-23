Почему цены на нефть снова падают?

Котировки фьючерсов на нефть Brent стремительно снижаются. В среду, 18 июля, цена опустились на минимумы последних трех месяцев и составила $71,16. Почему цены на нефть снова падают? Аналитики «Альфа-Банка называют пять причин.

«Достаточно сильное падение цен на нефть связано с целым рядом факторов. Во-первых, Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению поставок нефти потребителям в Азии в ближайшие месяцы. Во-вторых, Россия также увеличила добычу на 273 тыс баррелей в сутки по сравнению с квотой установленной в 2016 году. В-третьих, происходит увеличение добычи нефти в Ливии до 650-700 баррелей в сутки после открытия портов и в Анголе (1,51 млн баррелей в день – максимум за последние 7 месяцев). В-четвертых, рынок полагает, что Китай начнет покупать больше Иранской нефти, заменяя ее поставки из США. Появились слухи о возможном введении Китаем импортных пошлин (25%) на нефть из США в случае эскалации торговых трений между странами. И в-пятых, комментарии на саммите в Хельсинки о возможной кооперации России и США на энергетическом рынке были восприняты как негативный сигнал для нефтяных цен. Рынок оценивает возможность координации действий России и США для возможного снижения цен на краткосрочной перспективе».

По мнению аналитиков Альфа-Банка, дальнейшее существенное снижение цен на нефть маловероятно. «На горизонте года комфортным уровнем для России, США и Саудовской Аравии остается уровень $70-80 за баррель. До конца года можно ожидать диапазон $65-75 долларов за баррель при отсутствии существенных геополитических (перекрытие Орзумкого пролива Ираном) и экономических рисков (существенная девальвация юаня)», – отмечают они.