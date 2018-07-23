Почему падает цена на золото?

Котировки золота на мировом рынке стремительно снижаются. 19 июля был обновлен полугодовой минимум, и котировки вплотную приблизились к уровню $1210 за тройскую унцию. Эксперты объясняют падение цен на драгоценные металлы резким укреплением доллара США. Аналитик Альфа-Банка проводит аналогию с ситуацией в конце 90-х-начале 2000-х, когда надувался пузырь на рынке интернет-компаний.

«Мы наблюдали похожую картину в 1997-1999 году во время нарастания пузыря на рынке NASDAQ (dot.com bubble), когда цена золота упала с около $400 за унцию до $250 за унцию. При этом сейчас мы видим продолжающийся рост стоимости бумаг американского технологического сектора (FAANG). Данная динамика могла вызвать определенный отток средств из "золотых" ETFs в бумаги FAANG. Ввиду отсутствия свободных наличных средств на руках, инвесторы ликвидируют позиции в золоте, инвестируя в так называемые "истории роста". В настоящий момент мы наблюдаем аналогичную историю роста. Напомню, что при этом в период с 1997-1999 год любые факторы риска, включая азиатский кризис 1997 года, падение цен на нефть до $11 за баррель и крах крупнейшего hedge-fund в США (Long-Term Capital Management (LTCM), не могли остановить инвесторов от распродажи позиций в золоте. Золото начало расти в цене только после схлопывания пузыря доткомов (dot.com bubble burst) в марте 2000 года».

Не следует также забывать и о существенном расхождении в динамике на рынке золотых ETFs и физического золота. Спрос на физическое золото очень силен со стороны ЦБ ряда стран, промышленности и физических лиц. Российский ЦБ нарастил запасы золота до уровня более 1900 тонн по факту на конец апреля 2018 г. В июне 2015 года запасы золота составляли около 1300 тонн. Таким образом, рост объемов за последние три года составил около 50%. Запасы китайского ЦБ оцениваются некоторыми источниками в более чем 4000 тонн.

«Мы видим рост спроса на золото в промышленном производстве, который полностью компенсирует возможные незначительные потери в спросе на золото в ювелирном сегменте. В качестве примера 50 тонн золота было использовано при производстве 1,5 миллиарда смартфонов в 2017 году, в среднем 0,034 гр золота на один смартфон. Кроме того, золото активно используется в технологиях производства солнечной энергии и двигателях на топливных элементах. Спрос на ювелирные изделия из золота остается на достаточно высоком уровне в Китае и Индии, – отмечает эксперт Альфа-Банка. – Таким образом, налицо два тренда – сокращение позиций в золоте в пользу "акций роста" и заинтересованность потребителей на рынке физического золота в низких ценах».