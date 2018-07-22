ВТБ: во время ЧМ-2018 пользователи «Велобайка» совершили более 900 тысяч поездок

Более 912 тысяч поездок на велосипедах совершили жители и гости Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу в рамках проекта «Велобайк», который реализуется при поддержке ВТБ.

К чемпионату мира по футболу был создан специальный тариф «FAN2018». Он действовал три дня с момента покупки и включал увеличенное время бесплатного проката с 30 до 60 минут. Большинство пользователей укладывались в бесплатное время проката – такие поездки составили 90% от общего числа. Всего абонемент с тарифом «FAN2018» приобрели более 4 тысяч человек, которые совершили более 22 тысяч поездок. Традиционно наиболее популярными местами для велопоездок являются исторический центр города в пределах Бульварного кольца, парки и набережные.

Всего с начала сезона городского велопроката совершено уже более 2,2 миллионов прокатов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Среднее количество прокатов достигает 29 тысяч в выходные дни. На сегодняшний день москвичи и гости столицы приобрели уже 34 тысяч сезонных абонементов, что на 40% больше показателя всего прошлого сезона. Каждый пятый абонемент приобретается со страховым полисом от ВТБ Страхование.

Информация обо всех пунктах велопроката доступна на сайте velobike.ru и в мобильном приложении. В частности, при нажатии на конкретную точку в режиме реального времени можно узнать о количестве свободных велосипедов и замков на данной станции.

Сезон работы велопроката был открыт в столице 26 апреля и традиционно продлится до 31 октября 2018 г.