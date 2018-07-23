В Иркутскую область пришел дым из Красноярского края

Жители Иркутской области отмечают появившийся на территории региона дым и запах гари, они пишут об этом в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что это связано с лесными пожарами и их последствиями на территории соседнего Красноярского края.

В ведомстве рекомендуют при возникновении задымленности поступать следующим образом: