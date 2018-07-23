Новости

В Иркутскую область пришел дым из Красноярского края

23 июля 2018

Жители Иркутской области отмечают появившийся на территории региона дым и запах гари, они пишут об этом в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что это связано с лесными пожарами и их последствиями на территории соседнего Красноярского края.

В ведомстве рекомендуют при возникновении задымленности поступать следующим образом:

  • старайтесь большую часть времени проводить в помещении и не открывайте окна и форточки, чаще проводить влажную уборку помещений;
  • не занимайтесь спортом на открытом воздухе;
  • не позволяйте детям играть на улице;
  • сократите  время выгула домашних животных;
  • если задымленность сильная - использовать ватно-марлевую повязку (возможно, влажную);
  • не пользуйтесь оконными вентиляторами, втягивающими воздух с улицы в дом, отключите эту функцию в кондиционере. Если из вентиляционных отверстий сильно тянет дым в дом, затяните их неплотной тканью (бязь, марля) и смачивайте ее водой с помощью пульверизатора;
  • находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха.
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы рекомендуется не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в квартирах;
  • больше пить воды, кислородных коктейлей, принимать поливитамины  — это общеукрепляющие средства, которые помогут держать организм в тонусе;
  • употреблять в пищу природные антиоксиданты: овощи, черную смородину, морскую рыбу.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"ВЭД и закон". Альфа-Банк провел конфренцию в Иркутске
Выйти из режима рулетки. Альфа-Банк рассказал, как снизить валютные риски участникам ВЭД
«Квест никто не отменял». Альфа-Банк рассказал об изменениях в валютном законодательстве
ВЭД и закон: Альфа-Банк рассказал, как управлять валютными рисками
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании