В Иркутскую область пришел дым из Красноярского края

Жители Иркутской области отмечают появившийся на территории региона дым и запах гари, они пишут об этом в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что это связано с лесными пожарами и их последствиями на территории соседнего Красноярского края.
В ведомстве рекомендуют при возникновении задымленности поступать следующим образом:
- старайтесь большую часть времени проводить в помещении и не открывайте окна и форточки, чаще проводить влажную уборку помещений;
- не занимайтесь спортом на открытом воздухе;
- не позволяйте детям играть на улице;
- сократите время выгула домашних животных;
- если задымленность сильная - использовать ватно-марлевую повязку (возможно, влажную);
- не пользуйтесь оконными вентиляторами, втягивающими воздух с улицы в дом, отключите эту функцию в кондиционере. Если из вентиляционных отверстий сильно тянет дым в дом, затяните их неплотной тканью (бязь, марля) и смачивайте ее водой с помощью пульверизатора;
- находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха.
- людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы рекомендуется не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в квартирах;
- больше пить воды, кислородных коктейлей, принимать поливитамины — это общеукрепляющие средства, которые помогут держать организм в тонусе;
- употреблять в пищу природные антиоксиданты: овощи, черную смородину, морскую рыбу.