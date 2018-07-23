На Большой Байкальской тропе в Листвянке установят КПП

На Большой Байкальской тропе в Листвянке с 21 июля по выходным будет работать КПП, где будут проверять разрешения на посещение территории, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На входе на Большую Байкальскую Тропу в Листвянке с 21 июля по выходным дням будет работать контрольно-пропускной пост, где госинспекторы Листвянского участкового лесничества будут проверять наличие разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка.

Также с ними будет находиться администратор, уполномоченный выдавать разрешения, что позволит оформить разрешения туристам, которые не позаботились об этом заранее. Данное решение принято руководством учреждения в связи с возросшей туристической нагрузкой на ББТ и в целях контроля соблюдения установленного режима в соответствии с федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Оформить и получить разрешение на посещение территории можно одним из ниже приведенных способов:

Оригинал разрешения- в центральном офисе: г. Иркутск, ул. Байкальс кая, 291Б, 3 этаж, тел.8 3952 35 01 53 Оригинал разрешения - в администрации Листвянского лесничества по адресу: посёлок Листвянка, ул. Горького, 2. тел. 8 3952 496 716. Скан разрешения - отправив запрос по электронной почте t@baikal-1.ru или tourpark@list.ru, можно оплатить через сбербанк онлайн по реквизитам учреждения.

Пример оформления заявки (эти же данные требуются и при получении оригинала разрешения в 1-2 пунктах выше):

Источник: пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Напомним, что за отсутствие разрешение на посещение особо охраняемой природной территории предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей (ст. 8.39 КоАп Российской Федерации).

Справка:

Согласно п.6 ст. 15 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - Закон об ООПТ) пребывание на территориях национальных парков (за исключением участков, расположенных в границах населенных пунктов) физических лиц, не являющихся работниками федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление национальными парками, должностными лицами федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки, допускается только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки.

За посещение физическими лицами территорий национальных парков (за исключением участков, расположенных в границах населенных пунктов) в целях туризма и отдыха федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление национальными парками, взимается плата, порядок определения которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки.