Альфа-Банк проанализировал траты гостей на стадионах Чемпионата мира

Как официальный банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Альфа-Банк обеспечил финансовую инфраструктуру на 12 стадионах в 11 городах проведения турнира. Банк проанализировал данные расходов российских и иностранных гостей за все время проведения мирового футбольного первенства.

Всего на стадионах было установлено 154 банкомата. Общий оборот средств через банкоматы составил более 150 млн. Огромным спросом пользовались 4 юбилейных банкомата, установленных на стадионах в Лужники и в Санкт-Петербурге: в них было выдано более 36 тыс юбилейных 100-рублевых купюр. Доля оборотов по иностранным картам на стадионах составила 31%, в Международном вещательном центре в Крокус Сити - 83%.

Поскольку на стадионах принимали к оплате только карты платежной системы Visa (глобальный партнер FIFA), сотрудники «Команды А», которая представляла Альфа-Банк, предлагали всем, у кого не было карт данной платежной системы, получить бесплатно неименные предоплаченные карты с эксклюзивным дизайном Трофея. На них можно было сразу перевести деньги со своих карт через банкомат или планшет. Также гости могли приобрести браслеты с эксклюзивной символикой турнира и кольца для бесконтактной оплаты. Всего за месяц с 14 июня по 15 июля сотрудниками Альфа-Банка было выдано более 40 000 предоплаченных карт, браслетов и колец. Болельщики пополнили их 51 000 раз на сумму более 153 млн рублей. Общее количество транзакций по ним составило 201 600 на сумму 117 млн рублей. Из них на стадионах было потрачено 66,5 млн: чаще всего на стадионах болельщики приобретали сувенирную продукцию - 40,5 млн, на втором месте по количеству транзакций еда и напитки - 26 млн. Вне стадионов количество транзакций по предоплаченным картам, браслетам и кольцам составило 131 000 раз на сумму - 76,5 млн.

Больше всего банкоматы на стадионах были востребованы у болельщиков из США - 18%, на втором месте – Мексика - 10%, на третьем Великобритания - 9%, на четвертом - Австралия - 6%, и замыкает пятерку Франция - 4%.

Кроме того, в рамках проекта Альфа-Банком было реализовано более 21 тыс памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет. Монеты можно приобрести и сейчас в отделениях Альфа-Банка.

За 2 года продуктами и сервисами Альфа-Банка в рамках поддержки Мундиаля воспользовалось более 140 тыс новых клиентов.

Альфа-Банк - официальный банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. В качестве официального локального партнера Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. Альфа-Банк разработал целый ряд банковских продуктов, объединенных единой тематикой, для своих действующих и потенциальных клиентов, а также поддержал FIFA в рамках билетных проектов с целью предоставить болельщикам новый уровень сервиса и незабываемые впечатления.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.