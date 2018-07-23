Альфа-Банк и HackerU запустили совместный образовательный проект

Альфа-Банк и израильская высшая школа информационных технологий и безопасности HackerU запустили совместный образовательный проект. В рамках стартовавшего экспериментального курса HackerU отбирает людей на программу обучения «Специалист по Backend/Frontend разработке», созданную специально под актуальные вакансии Альфа-Банка — Java-разработчика и Frontend-разработчика. При успешном прохождении курса студенты получат работу в банке.

По словам директора по работе с корпоративными заказчиками HackerU Анны Ушаковой, уникальность данного проекта в том, что во время обучения претенденты на работу в Альфа-Банке будут общаться не со специалистами HR-отдела, а напрямую с будущими начальниками, формирующими команду профессионалов конкретно под себя. Отдельно стоит упомянуть преподавателей HackerU, у каждого из которых более восьми лет опыта в разработке.

Подобный формат партнерства школы и бизнеса впервые представлен в России. Благодаря ему работодатель получит в команду готового сотрудника с необходимым набором практических навыков.

«У соискателей есть возможность получить знания именно в том объеме, который нужен для устройства на работу мечты. Иногда соискателям просто не хватает необходимых навыков, а компания не готова обучать и продолжает искать более опытного специалиста. В этом проекте мы даем необходимые знания именно для работы в Альфа-Банке. Этот курс выгоден и соискателю, и работодателю — первый получает знания и высокий шанс трудоустройства, второй — специалиста, полностью готового к работе в команде. Это делает наш курс уникальным. Такой проект на российском рынке образовательных услуг запускается впервые. Мы верим, что студентам будет интересно у нас учиться, а работодатель получит именно тех специалистов, которых ему не хватает», — добавила Анна Ушакова.

«Мы всегда рады видеть в команде Альфа-Банка молодых и талантливых ребят! С оптимизмом смотрим на сотрудничество с HackerU и надеемся, что наш первый совместный курс будет успешным», — прокомментировал Павел Дерендяев, руководитель центра компетенций Java Департамента цифровых решений Альфа-Банка.

Курс ориентирован на кандидатов с минимальными знаниями программирования, в том числе для студентов старших курсов технических вузов.

К кандидатам есть ряд требований — они подробно перечислены на сайте курса: https://hackeru.pro/webdev-alfabank.

Программа курса HackerU предназначена для углубленного изучения программирования с акцентом на инструменты, используемые в «Альфа Банке»: NodeJS, React, Kotlin. Курс по направлениям Backend и Frontend продлится 2,5 месяца. Его слушателями станут более 40 человек, прошедших обязательный предварительный отбор. Продвинутых студентов после Backend модуля ждет дополнительный курс по мобильной разработке под Android.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

HackerU — израильская высшая школа информационных технологий и безопасности, главный поставщик кадров для международного рынка труда.

Образовательные программы HackerU рассчитаны на аудиторию разного уровня подготовки: от начинающих специалистов до профессионалов. Актуальные учебные планы, преподаватели международного уровня и практика в процессе обучения — главные преимущества HackerU.

Миссия HackerU — распространять знания и насыщать рынок грамотными специалистами в соответствии с трендами индустрии 4.0.