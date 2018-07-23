Сбербанк кредитует строительство столичного ЖК «Румянцево-Парк»

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, и компания «Лексион Девелопмент» заключили сделку по финансированию строительства жилого комплекса «Румянцево-Парк», расположенного в юго-западном округе Москвы, около м. Саларьево. Проект предполагает строительство жилого комплекса бизнес-класса с подземным паркингом, состоящего из трех корпусов переменной этажности, общей площадью около 163 тыс. кв. м. Проектное финансирование с лимитом 5,95 млрд руб. рассчитано на 57 месяцев. Кредитование осуществляется по схеме банковского сопровождения в соответствии с новой редакцией 214-ФЗ.

Комментируя сделку, Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB, отметила: «Благодаря гибкому подходу команды Sberbank CIB к структурированию сделки нам удалось найти решение, позволяющее заложить прочный фундамент дальнейшего плодотворного сотрудничества с компанией «Лексион Девелопмент».

«Лексион Девелопмент» — девелоперская компания полного цикла, которая осуществляет весь спектр действий на рынке недвижимости,от разработки концепции проектов до их строительства, реализации и последующего управления готовым объектом.