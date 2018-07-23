Примсоцбанк запустил онлайн-конференцию по автокредитам

Примсоцбанк запустил онлайн-конференцию «Всё об автокредитовании: специалисты Примсоцбанка отвечают на вопросы» на сайте РИА Primamedia. Начальник отдела автокредитования Алексей Сорокин будет отвечать на вопросы автолюбителей до 26 июля.

Для участия в онлайн-конференции необходимо зайти перейти по ссылке и задать вопрос. После прохождения модерации вопрос будет рассмотрен специалистом банка, а ответ опубликован на странице конференции. К участию приглашаются автолюбители из всех регионов России.

— Сегодня автокредитование пользуется большой популярностью по всей России. Но некоторые отказываются от кредитов, так как считают, что интересующий их автомобиль или способ приобретения не подходят для автокредитования — рассказал Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Большинство таких людей ошибается. Надеюсь, что после конференции многие поймут, что всегда можно найти автокредит под себя.

Для участия в конференции необходимо перейти по ссылке. Кроме того, подробная информацию об автокредитовании можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.