Обогнать инфляцию: Примсоцбанк предлагает открыть вклад под 7%

Примсоцбанк предлагает к оформлению высокодоходный вклад «Особый» со ставкой 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Для открытия вклада будет достаточно 50 тысяч рублей. Срок открытия – 367 дней.

Пополнение доступно в течение 270 дней с момента открытия вклада. Минимальная сумма платежа – 10 тысяч рублей. Внести средства можно как наличным, так и безналичным способами. Также Специалисты банка обещают сохранение ощутимой доходности даже при досрочном расторжении договора. С 91 дня действия вклада проценты выплачиваются по ставке 4%.

— «Особый» - это действительно хорошая ставка и понятные, честные условия, которые высоко оценивают как наши клиенты, так и журналисты финансовых изданий, — рассказал Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Вклад в Примсоцбанке даёт не только серьёзный доход, в несколько разкратно перекрывающий инфляцию, но и обеспечивает сохранность накоплений.

О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА 22 мая 2018 года, а также серьёзная рентабельность бизнеса. По данным РИА Рейтинг на 1 квартал текущего года, Примсоцбанк занимает 16 место в рейтинге самых прибыльных банков.

Также в пресс-службе банка отмечают, что Примсоцбанк занимает 42 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года и является участником системы страхования вкладов.

Подробнее о вкладе «Особый» и прочих доступных депозитных продуктах можно узнать в офисах банка, на сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.