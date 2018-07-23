В I полугодии 2018 года РСХБ предоставил свыше 125 млрд рублей льготных кредитов

По итогам работы в I полугодии 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям 125,1 млрд рублей на условиях льготного финансирования против 70,4 млрд рублей годом ранее. Прирост показателя составил 78%. При этом 20,4 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.

Банк является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В январе-июне 2018 года наибольший объем средств был предоставлен клиентам Банка из Курской области (10,8 млрд рублей), Республики Татарстан (6,8 млрд рублей), Краснодарского края (3,5 млрд рублей).

Активное участие Россельхозбанка в программе способствует реализации ряда поставленных государством задач – повышению эффективности доведения господдержки до аграриев, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса 335,8 млрд рублей льготных кредитов.