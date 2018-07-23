Солид Банк принял участие в ИННОПРОМ-2018 и в Пятом Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

С 09 по 12 июля 2018 года в Екатеринбурге параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018 на территории МВЦ «Екатеринбург» прошло Пятое Российско-Китайское ЭКСПО, которое в 2018 году стало самой масштабной площадкой для двустороннего общения России и Китая. В 2018 году в выставке приняли участие 189 компаний и регионов Китая. На протяжении этих нескольких дней состоялось большое количество встреч и совместных российско-китайских мероприятий, посвященных развитию отношений между нашими двумя странами во всех областях.

10 июля 2018 года в рамках Российско-Китайского ЭКСПО состоялся круглый стол, организованный Банком России и Народным банком Китая совместно с «Союзом китайских предпринимателей в России». АО «Солид Банк» принял участие в этом мероприятии, посвященном обсуждению актуальных вопросов финансового и межбанковского сотрудничества России и Китая.

Спикерами с российской стороны стали представители Банка России, АО «Россельхозбанк», Sberbank CIB, АКРА, Фонда развития Дальнего Востока. С китайской стороны выступили представители Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Отделения Народного банка Китая в Харбине, Банка развития Китая и Чайна Чэнтун интернешнл инвестмент.

На круглом столе обсуждались наиболее актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе, проблемы ограничений и перспективы развития межбанковских расчетов, межсистемное взаимодействие при совершении трансграничных платежей, актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в приграничных территориях России и Китая, вопросы сотрудничества региональных банков с китайскими партнерами в рамках корреспондентских отношений. Представителями китайской стороны были рассмотрены такие необходимые темы, как укрепление финансовой стабильности и развитие китайско-российского сотрудничества, о расчетах в национальных валютах в приграничных районах Китая и России.

«АО «Солид Банк», являясь одной из немногочисленных кредитных организаций, представленных в Дальневосточном регионе, как никто другой, заинтересован в развитии российско-китайских отношений, особенно в области финансов и межбанковских связей. Со своей стороны, мы проводим регулярные встречи с представителями кредитных организаций Китая для установления и развития долгосрочных, взаимовыгодных отношений» - прокомментировала мероприятие Юлия Волкова, руководитель отдела операций на денежных рынках АО «Солид Банк».