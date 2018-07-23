Машину жителя Иркутской области арестовали за неоплаченный штраф

Житель Нижнеудинска, остановленный сотрудниками ГИБДД, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол и в качестве меры наказания, согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ему выписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Однако мужчина в установленный законом срок не оплатил штраф и, несмотря на ограничение в управлении транспортным средством, сел за руль автомобиля, попал в ДТП, врезавшись в уличный столб, и скрылся с места аварии. Сотрудники ГИБДД доставили автомобиля марки Toyota Corolla на штрафстоянку, о чем известили судебных приставов, которые составили акт описи и ареста транспортного средства.

После осмотра дознавателем ОМВД России по Нижнеудинскому району машины, как вещественного доказательства в рамках возбужденного в отношении гражданина Е. уголовного дела, транспортное средство будет передано на реализацию. Вырученные денежные средства поступят в счет погашения задолженности.