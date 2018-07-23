Систему донорства и трансплантации органов планируют организовать в Иркутской областной больнице

20 июля подписано соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов между министром здравоохранения Иркутской области Олегом Ярошенко и директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, главным трансплантологом Минздрава России академиком РАН Сергеем Готье.

Фото: minzdrav-irkutsk.ru

Стороны будут вести совместную работу в трансплантологии и развивать это направление в Приангарье. Ежегодно в России выполняется 1,3–1,8 тысячи трансплантаций органов, из которых около тысячи – это трансплантации почки, 200–240 трансплантаций печени, 100–130 трансплантаций сердца. Однако реальная потребность в трансплантации органов в России гораздо выше.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко рассказал, что в Иркутской области на базе областной клинической больницы в 2003 году внедрена и функционирует программа по пересадке почки.

Трансплантация почки – единственный радикальный метод лечения терминальной почечной недостаточности, при этом он обеспечивает наилучшие результаты по сравнению с диализом и позволяет достичь наиболее высоких показателей выживаемости больных и качества их жизни. За 15 лет успешно выполнено более 170 пересадок почки.

В ближайших планах врачей минздрава Приангарья — организовать в области службу пересадки печени,сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

— В настоящее время специалисты активно готовят программу по пересадке печени: приведена в соответствие нормативная база, создан лист ожидания. Пять врачей Иркутской областной клинической больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической трансплантации печени на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», — рассказал Олег Ярошенко.