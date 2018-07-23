70% соискателей старше 50 лет в Иркутской области сталкиваются с дискриминацией по возрасту

На рынке труда Иркутска доля соискателей старше 50 лет составляет 3% среди женщин и 4% среди мужчин, сообщают эксперты HeadHunter. В ближайшие 10 лет доля и тех, и других может вырасти в полтора-два раза, так как количество «молодой» рабочей силы (то есть, соискателей от 25 до 35 лет) сокращается – таковы последствия демографического кризиса 1990-х годов. Это один из факторов, который заставляет работодателей менять свое отношение к возрастным кандидатам.

Второй фактор – более субъективный, но не менее важный: «Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растет – пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть», – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО.

По данным опроса HeadHunter, возраст – лишь седьмой по счету критерий, на который смотрит работодатель. Однако говорить об исчезновении дискриминации по этому признаку пока рано – так или иначе с ней сталкиваются около 70% соискателей старше 50 лет.

Каждый второй работодатель отмечает, что на некоторых должностных позициях есть объективные возрастные ограничения, а сотрудники старшего возраста – наиболее уязвимая группа на рынке труда.

«В этом возрасте проще всего найти работу в тех сферах, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза. Например, постоянно испытывают потребность в профессионалах различные отрасли производства (тяжелая промышленность, металлургия), строительство, образование и медицина», – добавляет Елана Таращук.

В Иркутске соискатели возрасте 50 лет и старше чаще всего ищут работу в тех отраслях, в которых работали большую часть жизни: «Производство», «Транспорт», «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Строительство». Реже всего – в областях «Страхование», «Консультирование», «Спорт, фитнес». При этом 42% возрастных соискателей претендуют на зарплату 25-50 тысяч рублей, 18% – 50-75 тысяч, 17% – до 25 тысяч.

Несмотря на стереотипы, соискатели в возрасте 46-55 лет весьма активно интересуются онлайн-курсами по английскому языку, управлению персоналом, развитию карьеры, работе с офисным ПО и общему менеджменту, а соискатели старше 55 лет – курсами по управлению персоналом, английскому языку, личной эффективности, IT и новым технологиям, а также по программированию.

Напомним, что, по данным исследования HeadHunter, с повышением пенсионного возраста согласны всего 9% иркутян, причем большинство из них называют идеальным вариантом для завершения активной карьеры 68 лет у мужчин и 64 года у женщин. Ещё 40% жителей области считают текущие значения оптимальными, и 40% уверены, что уходить на пенсию следует раньше: мужчинам – в 52 года, а женщинам – в 49 лет.

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