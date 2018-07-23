Ливни и грозы прогнозируют в Иркутской области 24-26 июля

24 июля во второй половине дня в западных районах области и горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди, грозы. 24-26 июля местами по области – высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, сообщает пресс-служба ГУ регионального МЧС России со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

Жителям и гостям области необходимо соблюдать меры личной безопасности. Избегать поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Отправляясь в туристический поход, в лес или на рыбалку, необходимо ознакомиться с прогнозом погоды.