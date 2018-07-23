Наставники из Екатеринбурга приняли участие в первой интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» программы «Бизнес класс»

20 июля состоялась первая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках федеральной программы «Бизнес класс» для начинающих и действующих предпринимателей от Сбербанка и Google. Ее ведущим стал Ровшан Аскеров, знаток телевизионной версии «Что? Где? Когда?».

Против участников «Бизнес класса», приславших самые интересные вопросы по теме бизнеса, играли Ульяна Федорова и Юна Ильина — опытные предприниматели из Екатеринбурга, наставники «Бизнес класса», которые прошли специальный отбор и вошли в состав девяти «знатоков». Участники, на чьи вопросы наставники ответили неверно, в качестве приза получат возможность съемки бизнеса 360° или консультацию одного из экспертов программы. Приз за лучший вопрос — поездка в Москву и экскурсия по офису Google. Также победитель сможет принять участие в следующей игре уже за столом «знатоков».

Во время трансляции игры на канале программы в YouTube зрители также могли попробовать себя в роли «знатока», отвечая на вопросы участников параллельно с игроками на сайте программы. По итогам игры будет составлен рейтинг, а лучшие игроки среди зрителей получат подборку электронных книг по бизнесу, рекомендованных экспертами «Бизнес класса». Организаторы надеются, что мероприятие такого необычного формата поможет еще больше сплотить сообщество наставников и участников «Бизнес класса».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа развития предпринимательских компетенций, которая действует по всей России, в том числе в Свердловской области. Более 260 тысяч человек из разных регионов уже зарегистрировались в проекте. Курс представлен в двух режимах — онлайн и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов, его могут пройти все жители страны. «Интенсив» доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима онлайн, а также очные мастер-классы и наставничество. Все желающие могут регистрироваться на сайте.

Наставники программы — действующие предприниматели с опытом развития собственного бизнеса от пяти лет — прикрепляются к самым перспективным участникам режима «Интенсив». Они помогают формулировать цели обучения и шаг за шагом осваивать новые инструменты развития бизнеса. Общение проходит в наиболее удобном формате: звонки, переписка, встречи. Наставники могут как консультировать по вопросам развития бизнеса, так и расширять собственную сеть профессиональных контактов, расти в кругу единомышленников и вносить свой вклад в деловую жизнь региона и всей страны.

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О компании Google

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как «Поиск», «Карты», Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.