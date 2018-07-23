В 2018 году жители Забайкальского края открыли в Сбербанке более 48 тысяч вкладов

С начала 2018 года жители Забайкалья открыли в Сбербанке более 48 тысяч срочных вкладов на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Остаток срочных депозитов на сегодняшний день составляет свыше 26 млрд рублей, что на 2% выше показателя прошлого года.

«Широкая линейка вкладов в Сбербанке позволяет каждому выбрать подходящий. Так, вклад “Сохраняй” поможет сберечь накопления и получить достойный доход, “Пополняй” – для накопления денежных средств, “Управляй” – для хранения и частичного снятия денежных средств без потери процентов», – комментирует Нина Гудяева, начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Читинского отделения Сбербанка.

С подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.