На 1,5 млн рублей больше будут получать победители конкурсного отбора «Начинающий фермер»

В минсельхозе Иркутской области подвели итоги конкурсного отбора на право получения гранта на поддержку начинающих фермеров. Победителями конкурсного отбора признаны 39 участников из 14 районов области. Всего на конкурс было подано 118 заявок.

– В 2018 году министерство сельского хозяйства увеличило сумму гранта с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. На реализацию подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы будет выделено 109,2 млн рублей, что на 10 млн рублей больше показателя прошлого года, – отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Конкурсный отбор по начинающим фермерам проводится ежегодно с 2012 года. За этот период грантовую поддержку получили 425 начинающих фермера на общую сумму 668,4 млн рублей.

Полученные средства гранта можно направить на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, племенных сельхозживотных, сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.