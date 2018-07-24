Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям?

Период отпусков в самом разгаре! Кто-то летит самолетом в Турцию и на Кипр, а некоторые предпочитают путешествовать на автомобиле. Учитывая это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, насколько тщательно относятся владельцы машин к их подготовке для дальних путешествий.

Как показывают итоги опроса, около 60% автопутешественников во избежание дорожных поломок считают необходимым накануне поездки подвергнуть автомобиль какой-то технической подготовке. При этом 26% респондентов (каждый четвертый) обязательно проходят внеплановое ТО, 18% - проводят диагностику ходовой части и подтяжку болтов самостоятельно, около 15% - обращаются за помощью к знакомому механику.

Однако более 40% автовладельцев вообще не считают нужным готовить автомобиль к дорожным неприятностям. Как показал опрос, 4,2% уверены, что все проблемы можно решить с помощью КАСКО или пакета «Помощь на дороге». Более 8% респондентов ограничивают подготовку тем, что берут с собой канистру бензина и ящик с инструментами. «Главное – не заблудиться в незнакомом месте», - считают 11% респондентов, и перед поездкой лишь запасаются картами и проверяют работу навигатора. Примерно 14,4% опрошенных никак не готовят автомобиль, т.к. уверены: в случае непредвиденной поломки - всегда можно получить помощь в придорожных СТО.

Данный опрос был проведен с 6 по 11 июля 2018 года, в нем приняло участие более 2000 респондентов.